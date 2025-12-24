Загибель командувача армії Лівії в Туреччині: знайдено "чорні скриньки" літака
Київ • УНН
Турецькі рятувальники виявили бортові самописці приватного літака Falcon 50, який розбився напередодні поблизу Анкари. Внаслідок катастрофи загинув керівник збройних сил Лівії генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад та четверо його помічників. Про це повідомляє Yahoo News, пише УНН.
Деталі
Літак прямував до Тріполі після переговорів лівійської делегації з турецьким військовим керівництвом. Через кілька хвилин після вильоту екіпаж "запросив екстрену посадку через несправність електромережі", проте невдовзі зв'язок із бортом зник. Уламки судна знайшли в районі Хаймана. Усього на борту перебувало вісім осіб, включаючи трьох членів екіпажу.
Хід розслідування та офіційні заяви
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая підтвердив вилучення голосового самописця та "чорної скриньки". За його словами, "процеси експертизи та оцінки цих пристроїв розпочато".
На місці аварії площею три квадратні кілометри працюють 408 співробітників екстрених служб, а моніторинг території здійснюється за допомогою дронів.
Реакція Лівії
Прем'єр-міністр Лівії Абдулхамід Дбейба висловив "глибокий смуток і велику скорботу" через загибель командувача. До Анкари вже прибула лівійська делегація у складі 22 осіб для координації дій та ідентифікації тіл загиблих.
Ми молимося про Божу милість для тих, хто втратив життя в цій трагічній аварії, та висловлюємо співчуття їхнім родинам
