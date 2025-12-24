$42.100.05
Ексклюзив
13:26 • 1042 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 12107 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11477 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 14620 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 31930 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 47948 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 64816 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 71604 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42055 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54339 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Загибель командувача армії Лівії в Туреччині: знайдено "чорні скриньки" літака

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Рятувальники виявили поблизу Анкари бортові самописці приватного літака Falcon 50, який розбився поблизу Анкари. Внаслідок катастрофи загинув керівник збройних сил Лівії генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад та четверо його помічників.

Загибель командувача армії Лівії в Туреччині: знайдено "чорні скриньки" літака
Частина знайденого на березу корпусу літака

Турецькі рятувальники виявили бортові самописці приватного літака Falcon 50, який розбився напередодні поблизу Анкари. Внаслідок катастрофи загинув керівник збройних сил Лівії генерал-лейтенант Мохаммед аль-Хаддад та четверо його помічників. Про це повідомляє Yahoo News, пише УНН.

Деталі

Літак прямував до Тріполі після переговорів лівійської делегації з турецьким військовим керівництвом. Через кілька хвилин після вильоту екіпаж "запросив екстрену посадку через несправність електромережі", проте невдовзі зв'язок із бортом зник. Уламки судна знайшли в районі Хаймана. Усього на борту перебувало вісім осіб, включаючи трьох членів екіпажу.

Хід розслідування та офіційні заяви

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая підтвердив вилучення голосового самописця та "чорної скриньки". За його словами, "процеси експертизи та оцінки цих пристроїв розпочато".

Начальник Генерального штабу Туреччини Сельчук Байрактароглу та Мохаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад в Анкарі. Фото: Reuters
Начальник Генерального штабу Туреччини Сельчук Байрактароглу та Мохаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад в Анкарі. Фото: Reuters

На місці аварії площею три квадратні кілометри працюють 408 співробітників екстрених служб, а моніторинг території здійснюється за допомогою дронів.

Реакція Лівії

Прем'єр-міністр Лівії Абдулхамід Дбейба висловив "глибокий смуток і велику скорботу" через загибель командувача. До Анкари вже прибула лівійська делегація у складі 22 осіб для координації дій та ідентифікації тіл загиблих. 

Ми молимося про Божу милість для тих, хто втратив життя в цій трагічній аварії, та висловлюємо співчуття їхнім родинам 

– наголосив прем'єр.

Літак з начальником генштабу армії Лівії на борту впав біля Анкари у Туреччині - ЗМІ23.12.25, 21:44 • 3728 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
