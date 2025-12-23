$42.150.10
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 13075 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 18576 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 27801 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 11:41 • 22542 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 27905 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 16583 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
23 грудня, 08:27 • 17372 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 22866 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38410 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Літак з начальником генштабу армії Лівії на борту впав біля Анкари у Туреччині - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Приватний літак Falcon 50 з головою Генштабу Лівії Мухаммедом Алі Ахмедом Аль-Хаддадом на борту втратив радіолокаційний зв'язок після вильоту з Анкари. Зв'язок з літаком, що прямував до Тріполі, було втрачено о 20:52 після запиту на екстрену посадку.

Літак з начальником генштабу армії Лівії на борту впав біля Анкари у Туреччині - ЗМІ

Приватний літак, що вилетів з Анкари, на борту якого перебував голова Генерального штабу Лівії генерал-полковник Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад, втратив радіолокаційний зв'язок. Про це пише NTV, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що на борту літака перебував голова Генерального штабу Лівії генерал-полковник Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад.

У своїй заяві Єрлікая зазначив: "Сьогодні о 20:10 з аеропорту Есенбога в Анкарі вилетів літак Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, який прямував до Тріполі. О 20:52 зв'язок з літаком було втрачено".

Зазначається, що від літака поблизу Хаймани було отримано запит на екстрену посадку; проте зв'язок з літаком згодом був втрачений.

На борту літака перебуває п’ятеро пасажирів, зокрема начальник штабу Збройних сил Лівії генерал Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад

– сказав він.

Повітряний простір над Анкарою закрито для польотів.

Нагадаємо

У росії впав військово-транспортний літак Ан-22, на борту якого були члени екіпажу.

Павло Башинський

Новини Світу
Лівія
Анкара
Туреччина