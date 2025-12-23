Літак з начальником генштабу армії Лівії на борту впав біля Анкари у Туреччині - ЗМІ
Київ • УНН
Приватний літак Falcon 50 з головою Генштабу Лівії Мухаммедом Алі Ахмедом Аль-Хаддадом на борту втратив радіолокаційний зв'язок після вильоту з Анкари. Зв'язок з літаком, що прямував до Тріполі, було втрачено о 20:52 після запиту на екстрену посадку.
Приватний літак, що вилетів з Анкари, на борту якого перебував голова Генерального штабу Лівії генерал-полковник Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад, втратив радіолокаційний зв'язок. Про це пише NTV, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що на борту літака перебував голова Генерального штабу Лівії генерал-полковник Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад.
У своїй заяві Єрлікая зазначив: "Сьогодні о 20:10 з аеропорту Есенбога в Анкарі вилетів літак Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, який прямував до Тріполі. О 20:52 зв'язок з літаком було втрачено".
Зазначається, що від літака поблизу Хаймани було отримано запит на екстрену посадку; проте зв'язок з літаком згодом був втрачений.
На борту літака перебуває п’ятеро пасажирів, зокрема начальник штабу Збройних сил Лівії генерал Мохаммед Алі Ахмед аль-Хаддад
Повітряний простір над Анкарою закрито для польотів.
Нагадаємо
