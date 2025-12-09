Військово-транспортний літак Ан-22 з екіпажем розбився в росії
Київ • УНН
В росії зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ан-22 Міністерства оборони рф із 7 членами екіпажу на борту. Місце падіння уточнюється, повідомляється про московську або івановську області.
У росії впав військово-транспортний літак Ан-22, на борту якого були члени екіпажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Деталі
За попередніми даними, на борту літака перебувало 7 чоловік, а сам він належав міністерству оборони країни-агресора.
Водночас інформація про місце падіння є різною: одні джерела повідомляють, що це сталось під москвою, інші стверджують, що у івановській області.
Пізніше стало відомо, що літак впав у воду. Інформації про загиблих чи виживших наразі немає.
Додатково
Літак Ан-22 був створений наприкінці 1960-х років в Києві Авіаційним науково-технічним комплексом ім. О. К. Антонова. Він здатен перевозити до 60 тонн вантажу, до 290 бійців або 150 парашутистів.
Основні характеристики літака:
- Двигуни: 4 ×
Турбогвинтовий НК-12МА;
- Розмах крила: 64,40 м;
- Довжина: 57,31 м;
- Висота: 12,53 м;
- Площа крила: 345 м²;
- Максимальна злітна
маса: 226 000 кг (або 250 000 кг за іншими даними);
- Крейсерська
швидкість: 580 км/год;
- Максимальна
швидкість: до 650-760 км/год;
- Практична дальність:
5 225 км (з вантажем) / до 10 950 км (без вантажу).
Нагадаємо
В листопаді 2025 року у карелії впав літак Су-30 повітряно-космічних сил росії. Загинули 2 члени екіпажу.