У росії розбився винищувач Су-30, загинуло двоє членів екіпажу - росЗМІ
Київ • УНН
Винищувач Су-30 зазнав аварії в Карелії, в результаті чого загинули два члени екіпажу. За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила 428 літаків з початку повномасштабного вторгнення.
У російські карелії впав Су-30. Загинули 2 члени екіпажу. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Винищувач Су-30 впав у пріонезькому районі в карелії. Загинули 2 члени екіпажу. На місце трагедії вирушили екстрені служби
Доповнення
За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, війська рф втратили 428 літаків.
За інформацією Osint-аналітиків, росія могла втратити 15 таких літаків у модифікації Су-30СМ.