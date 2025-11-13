Мінус 1180 солдатів та 141 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога 12 листопада
Київ • УНН
За добу 12 листопада російські війська втратили 1180 солдатів та 141 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.25 становлять 1155360 осіб.
За добу 12 листопада російські війська втратили на війні з Україною 1180 солдатів та 141 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1155360 (+1180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11344 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23567 (+11)
- артилерійських систем ‒ 34388 (+9)
- РСЗВ ‒ 1540 (0)
- засоби ППО ‒ 1242 (+2)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 79945 (+141)
- крилаті ракети ‒ 3926 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 67211 (+88)
- спеціальна техніка ‒ 3996 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський.
