Минус 1180 солдат и 141 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага 12 ноября
Киев • УНН
За сутки 12 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 141 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1155360 (+1180) человек ликвидировано
- танков ‒ 11344 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23567 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 34388 (+9)
- РСЗО ‒ 1540 (0)
- средства ПВО ‒ 1242 (+2)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 79945 (+141)
- крылатые ракеты ‒ 3926 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67211 (+88)
- специальная техника ‒ 3996 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
