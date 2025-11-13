$42.010.06
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
Министр энергетики Гринчук подала в отставку
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзивы
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 135756 просмотра
Минус 1180 солдат и 141 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага 12 ноября

Киев • УНН

 • 938 просмотра

За сутки 12 ноября российские войска потеряли 1180 солдат и 141 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.25 составляют 1155360 человек.

Минус 1180 солдат и 141 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях врага 12 ноября

За сутки 12 ноября российские войска потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 141 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1155360 (+1180) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11344 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23567 (+11)
        • артиллерийских систем ‒ 34388 (+9)
          • РСЗО ‒ 1540 (0)
            • средства ПВО ‒ 1242 (+2)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 79945 (+141)
                    • крылатые ракеты ‒ 3926 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 67211 (+88)
                            • специальная техника ‒ 3996 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              российские войска в течение октября потеряли благодаря действиям украинских БпЛА 25 тысяч военнослужащих. Это самые большие потери за один месяц с начала полномасштабного вторжения, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине