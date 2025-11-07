За жовтень російські військові втратили рекордній 25 тисяч бійців - Зеленський
Київ • УНН
За жовтень російські війська втратили 25 тисяч військовослужбовців, що є найбільшими місячними втратами з початку повномасштабного вторгнення. Це сталося завдяки діям українських БпЛА, які мають відеодокази.
російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє УНН.
Деталі
Маємо 25 тисяч втрат "двухсотих" ворога за жовтень місяць тільки завдяки БпЛА. Тут чітка цифра, тому що усе з відеопідтвердженням. Без відеопідтвердження ще 2-3 тисячі
Глава держави додав, що це найбільші втрати росії з початку повномасштабної війни за один місяць.
