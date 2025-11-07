За жовтень російські військові втратили рекордній 25 тисяч бійців - Зеленський

російські війська протягом жовтня втратили завдяки діям українських БпЛА 25 тисяч військовослужбовців. Це найбільші втрати за один місяць від початку повномасштабного вторгнення, заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє УНН.

Маємо 25 тисяч втрат "двухсотих" ворога за жовтень місяць тільки завдяки БпЛА. Тут чітка цифра, тому що усе з відеопідтвердженням. Без відеопідтвердження ще 2-3 тисячі