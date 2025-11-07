В межах Покровська перебуває 314 російських військових - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про 220 штурмів Покровська за три доби, з 314 російськими військовими всередині міста. Ворог зменшив активність, переорієнтовуючи удар на Мирноград.
За останні три доби відбулося 220 штурмів Покровська російськими загарбниками. Зокрема, у межах самого міста перебуває 314 російських військовослужбовців, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє УНН.
Деталі
За три доби було 220 штурмів Покровська. Всередині міста, у самому Покровську, за даними військових, знаходиться 314 "рускіх"
Президент додав, що російське угруповання біля міста дуже велике, проте подробиці не повідомив.
Доповнення
Військові з 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. Ворог зменшив активність, намагається налагодити логістику та змінив вектор удару на Мирноград.
Служба безпеки України повідомила, що її підрозділи системно завдають втрат російським військам у Покровську та навколо міста. За рік оборони цього напрямку спецпризначенці підрозділу "Альфа" ліквідували близько 9,5 тисяч окупантів.