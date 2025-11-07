ukenru
14:58 • 2582 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
13:59 • 10129 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка війшла за межі стандартної процедури
11:23 • 14167 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
09:48 • 33446 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 33598 перегляди
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
7 листопада, 07:19 • 37148 перегляди
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28919 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30065 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29766 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32891 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопада
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
14:58 • 2582 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
13:59 • 10131 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:48 • 33447 перегляди
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
09:46 • 33599 перегляди
В межах Покровська перебуває 314 російських військових - Зеленський

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Президент Зеленський повідомив про 220 штурмів Покровська за три доби, з 314 російськими військовими всередині міста. Ворог зменшив активність, переорієнтовуючи удар на Мирноград.

В межах Покровська перебуває 314 російських військових - Зеленський

За останні три доби відбулося 220 штурмів Покровська російськими загарбниками. Зокрема, у межах самого міста перебуває 314 російських військовослужбовців, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

За три доби було 220 штурмів Покровська. Всередині міста, у самому Покровську, за даними військових, знаходиться 314 "рускіх"

- повідомив Зеленський.

Президент додав, що російське угруповання біля міста дуже велике, проте подробиці не повідомив.

Доповнення

Військові з 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. Ворог зменшив активність, намагається налагодити логістику та змінив вектор удару на Мирноград.

Служба безпеки України повідомила, що її підрозділи системно завдають втрат російським військам у Покровську та навколо міста. За рік оборони цього напрямку спецпризначенці підрозділу "Альфа" ліквідували близько 9,5 тисяч окупантів.

Павло Зінченко

Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна