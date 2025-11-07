Ворог зменшив активність у Покровську і може намагатися змінити вектор удару по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ

Окупанти зменшили активність у Покровську, очікуючи на поповнення, та можуть намагатися змінити вектор удару по Мирнограду, повідомив інформацію про ситуацію на 14:00 7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. У місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові да десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає

Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами. Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська - повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Зокрема, за даними 7-го корпусу ДШВ, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки. "Сили оборони не допустили цього", - ідеться у зведенні.

"Загалом з початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 71 окупантів, ще 36 – поранені", - повідомили десантники.

"Протягом останніх днів противник намагався декілька разів проникнути у Гришине. Для цього росіяни мали намір ввести в оману українських військових і потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Наші сили зупинили ворога", - сказано у зведенні.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За нашими даними, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу ворог намагатиметься змінити вектор удару - вказали у 7-му корпусі ДШВ.

Боїв на фронті за добу поменшало на третину, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу