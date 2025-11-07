ukenru
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Ворог зменшив активність у Покровську і може намагатися змінити вектор удару по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ

Київ • УНН

Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. Ворог зменшив активність, намагається налагодити логістику та змінив вектор удару на Мирноград.

Ворог зменшив активність у Покровську і може намагатися змінити вектор удару по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ

Окупанти зменшили активність у Покровську, очікуючи на поповнення, та можуть намагатися змінити вектор удару по Мирнограду, повідомив інформацію про ситуацію на 14:00 7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. У місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові да десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами. Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська

- повідомили у 7-му корпусі ДШВ. 

Зокрема, за даними 7-го корпусу ДШВ, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки. "Сили оборони не допустили цього", - ідеться у зведенні.

"Загалом з початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 71 окупантів, ще 36 – поранені", - повідомили десантники.

"Протягом останніх днів противник намагався декілька разів проникнути у Гришине. Для цього росіяни мали намір ввести в оману українських військових і потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Наші сили зупинили ворога", - сказано у зведенні.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За нашими даними, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу ворог намагатиметься змінити вектор удару

- вказали у 7-му корпусі ДШВ. 

Юлія Шрамко

