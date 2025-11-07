Ворог зменшив активність у Покровську і може намагатися змінити вектор удару по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ
Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. Ворог зменшив активність, намагається налагодити логістику та змінив вектор удару на Мирноград.
Окупанти зменшили активність у Покровську, очікуючи на поповнення, та можуть намагатися змінити вектор удару по Мирнограду, повідомив інформацію про ситуацію на 14:00 7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян у Покровську. У місті та на околицях продовжують бойову роботу сили БпС, штурмові да десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.
Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами. Це підтверджується спробами ворога налагодити логістику через південні околиці Покровська
Зокрема, за даними 7-го корпусу ДШВ, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки. "Сили оборони не допустили цього", - ідеться у зведенні.
"Загалом з початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 71 окупантів, ще 36 – поранені", - повідомили десантники.
"Протягом останніх днів противник намагався декілька разів проникнути у Гришине. Для цього росіяни мали намір ввести в оману українських військових і потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Наші сили зупинили ворога", - сказано у зведенні.
У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За нашими даними, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу ворог намагатиметься змінити вектор удару
