Враг снизил активность в Покровске и может пытаться изменить вектор удара по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ

ukenru
11:23 • 7752 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 25053 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 26446 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 31436 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 27052 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 28986 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29209 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32628 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69812 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58682 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 18579 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 14766 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 21393 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 10109 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 5550 просмотра
публикации
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 25053 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 26446 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 31436 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69812 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 43021 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Музыкант
Александр Сырский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 4832 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 10231 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 21526 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 14882 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 18695 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Ракетная система С-400
Дипломатка

Враг снизил активность в Покровске и может пытаться изменить вектор удара по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян в Покровске. Враг снизил активность, пытается наладить логистику и изменил вектор удара на Мирноград.

Враг снизил активность в Покровске и может пытаться изменить вектор удара по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ

Оккупанты уменьшили активность в Покровске, ожидая пополнения, и могут пытаться изменить вектор удара по Мирнограду, сообщил информацию о ситуации на 14:00 7 ноября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Силы обороны в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян в Покровске. В городе и на окраинах продолжают боевую работу силы БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие.

Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет05.11.25, 14:20 • 24287 просмотров

Враг уменьшил свою активность в городе и снизил количество перемещений. Таким образом, противник хочет минимизировать количество потерь и ожидает пополнения основными силами. Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окраины Покровска

- сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

В частности, по данным 7-го корпуса ДШВ, на этом участке противник несколько раз попытался осуществить переброску личного состава с помощью авто- и мототехники. "Силы обороны не допустили этого", - говорится в сводке.

"Всего с начала ноября украинские военные ликвидировали в Покровске 71 оккупанта, еще 36 – ранены", - сообщили десантники.

"В течение последних дней противник пытался несколько раз проникнуть в Гришино. Для этого россияне намеревались ввести в заблуждение украинских военных и попасть в населенный пункт под видом гражданских. Наши силы остановили врага", - сказано в сводке.

В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. По нашим данным, после многочисленных неудачных попыток врага штурмовать город с востока враг будет пытаться изменить вектор удара

- указали в 7-м корпусе ДШВ.

Боев на фронте за сутки стало на треть меньше, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба07.11.25, 08:16 • 2576 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Национальная полиция Украины
Покровск
Национальная гвардия Украины
Мирноград
Служба безопасности Украины