Враг снизил активность в Покровске и может пытаться изменить вектор удара по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ
Киев • УНН
Силы обороны продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян в Покровске. Враг снизил активность, пытается наладить логистику и изменил вектор удара на Мирноград.
Оккупанты уменьшили активность в Покровске, ожидая пополнения, и могут пытаться изменить вектор удара по Мирнограду, сообщил информацию о ситуации на 14:00 7 ноября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Силы обороны в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян в Покровске. В городе и на окраинах продолжают боевую работу силы БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие.
Враг уменьшил свою активность в городе и снизил количество перемещений. Таким образом, противник хочет минимизировать количество потерь и ожидает пополнения основными силами. Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окраины Покровска
В частности, по данным 7-го корпуса ДШВ, на этом участке противник несколько раз попытался осуществить переброску личного состава с помощью авто- и мототехники. "Силы обороны не допустили этого", - говорится в сводке.
"Всего с начала ноября украинские военные ликвидировали в Покровске 71 оккупанта, еще 36 – ранены", - сообщили десантники.
"В течение последних дней противник пытался несколько раз проникнуть в Гришино. Для этого россияне намеревались ввести в заблуждение украинских военных и попасть в населенный пункт под видом гражданских. Наши силы остановили врага", - сказано в сводке.
В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. По нашим данным, после многочисленных неудачных попыток врага штурмовать город с востока враг будет пытаться изменить вектор удара
