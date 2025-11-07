Враг снизил активность в Покровске и может пытаться изменить вектор удара по Мирнограду - 7-й корпус ДШВ

Оккупанты уменьшили активность в Покровске, ожидая пополнения, и могут пытаться изменить вектор удара по Мирнограду, сообщил информацию о ситуации на 14:00 7 ноября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Силы обороны в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ продолжают поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян в Покровске. В городе и на окраинах продолжают боевую работу силы БпС, штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие.

Враг уменьшил свою активность в городе и снизил количество перемещений. Таким образом, противник хочет минимизировать количество потерь и ожидает пополнения основными силами. Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окраины Покровска - сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

В частности, по данным 7-го корпуса ДШВ, на этом участке противник несколько раз попытался осуществить переброску личного состава с помощью авто- и мототехники. "Силы обороны не допустили этого", - говорится в сводке.

"Всего с начала ноября украинские военные ликвидировали в Покровске 71 оккупанта, еще 36 – ранены", - сообщили десантники.

"В течение последних дней противник пытался несколько раз проникнуть в Гришино. Для этого россияне намеревались ввести в заблуждение украинских военных и попасть в населенный пункт под видом гражданских. Наши силы остановили врага", - сказано в сводке.

В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. По нашим данным, после многочисленных неудачных попыток врага штурмовать город с востока враг будет пытаться изменить вектор удара - указали в 7-м корпусе ДШВ.

