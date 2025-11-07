Боев на фронте за сутки стало на треть меньше, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

Боев на фронте за прошедшие сутки стало на треть меньше по сравнению с днем ранее - до 169, при этом самым горячим остается Покровское направление, сообщили в утренней сводке 7 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, в том числе 134 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5525 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник десять раз атаковал позиции наших защитников, нанес четыре авиаудара, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб, и совершил 189 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Федоровка, Шахово, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Сичневое, Вороне, Сосновка, Сладкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

