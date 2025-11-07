ukenru
Эксклюзивы
Боев на фронте за сутки стало на треть меньше, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений, что на треть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои происходили на Покровском направлении, где было отбито 58 штурмов.

Боев на фронте за сутки стало на треть меньше, Покровское направление остается самым горячим: карта от Генштаба

Боев на фронте за прошедшие сутки стало на треть меньше по сравнению с днем ранее - до 169, при этом самым горячим остается Покровское направление, сообщили в утренней сводке 7 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 1 ракетный и 62 авиационных удара, применил шесть ракет, сбросил 144 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, в том числе 134 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5525 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник десять раз атаковал позиции наших защитников, нанес четыре авиаудара, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиационных бомб, и совершил 189 обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах Волчанска, Каменки и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло 12 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Боровская Андреевка, Грековка, Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дружелюбовка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Северска, Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Новомарково и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Федоровка, Шахово, Мирноград, Никаноровка, Родинское, Дорожное, Новопавловка, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Сичневое, Вороне, Сосновка, Сладкое, Привольное, Павловка, Вербовое и Первомайское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки украинские защитники уничтожили еще 1170 оккупантов - Генштаб ВСУ07.11.25, 07:29 • 1696 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина