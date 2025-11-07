Боїв на фронті за добу поменшало на третину, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

Боїв на фронті минулої доби поменшало на третину у порівнянні з днем раніше - до 169, при цьому найгарячішим залишається Покровський напрямок, повідомили у ранковому зведенні 7 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник десять разів атакував позиції наших захисників, завдав чотирьох авіаударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За добу українські захисники знешкодили ще 1170 окупантів - Генштаб ЗСУ