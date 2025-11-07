ukenru
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Боїв на фронті за добу поменшало на третину, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень, що на третину менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському напрямку, де було відбито 58 штурмів.

Боїв на фронті за добу поменшало на третину, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

Боїв на фронті минулої доби поменшало на третину у порівнянні з днем раніше - до 169, при цьому найгарячішим залишається Покровський напрямок, повідомили у ранковому зведенні 7 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник десять разів атакував позиції наших захисників, завдав чотирьох авіаударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За добу українські захисники знешкодили ще 1170 окупантів - Генштаб ЗСУ07.11.25, 07:29 • 1908 переглядiв

Юлія Шрамко

