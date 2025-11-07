За добу українські захисники знешкодили ще 1170 окупантів - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 6 листопада, російська армія втратила 1170 військових та 65 одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 становлять 1 148 910 особового складу.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 1 148 910 (+1 170) осіб
- танків ‒ 11 330 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23 543 (+2)
- артилерійських систем ‒ 34 301 (+13)
- РСЗВ ‒ 1535 (0)
- засоби ППО ‒ 1 238 (+1)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 78 678 (+172)
- крилаті ракети ‒ 3 918 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 66 658 (+65)
- спеціальна техніка ‒ 3 993 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила, що її підрозділи системно завдають втрат російським військам у Покровську та навколо міста. За рік оборони цього напрямку спецпризначенці підрозділу "Альфа" ліквідували близько 9,5 тисяч окупантів.
