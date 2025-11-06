ЗСУ відбили понад 160 атак: найгарячіший Покровський напрямок – Генштаб
Київ • УНН
Протягом 6 листопада на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Найгарячіше залишається на Покровському, Костянтинівському та Південно–Слобожанському напрямках. Українські захисники продовжують стримувати масштабні спроби російських військ просунутися вглиб території України. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби російська армія здійснила один ракетний і 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет і 95 керованих авіабомб. Також окупанти використали понад 2600 дронів-камікадзе та майже 3800 артобстрілів позицій українських військ і населених пунктів.
Найінтенсивніші бойові дії тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 55 спроб прориву, атакуючи біля Мирнограда, Родинського, Новопавлівки та Покровська. За попередніми даними, українські сили ліквідували 97 окупантів, з них 60 – безповоротно, знищили 14 безпілотників, п’ять одиниць техніки та пункт управління БпЛА противника.
На Костянтинівському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак, а на Південно–Слобожанському – 12 штурмів у районах Вовчанська та Кам’янки.
Поблизу Лимана, Слов’янська та Краматорська тривають запеклі бої – ворог не полишає спроб прорвати оборону в районах Новоєгорівки, Сіверська, Дронівки та Новомаркового.
На півдні ситуація залишається напруженою. Противник десять разів штурмував позиції ЗСУ на Олександрівському напрямку поблизу Павлівки, Солодкого та Вербового, завдаючи авіаударів по Відрадному та Орестополю. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили штурм у районі Антонівського мосту.
