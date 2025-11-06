ukenru
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго

Київ • УНН

Внаслідок російської атаки 6 листопада на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт, де перебували 2595 гірників. Рятувальники оперативно вивели всіх людей на поверхню; загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок російської атаки 6 листопада Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. Під землею опинились 2595 гірників, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. Загиблих і постраждалих, за попередніми даними, немає.

Як зазначила голова відомства Світлана Гринчук, росіяни продовжують енергетичний терор України з метою залишити українців без світла і тепла взимку.

Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія продовжує воювати з цивільними

 - йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо

У жовтні поточного року російські війська атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, де під землею перебувало 496 співробітників. Це була вже сьома велика атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні декілька місяців.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
