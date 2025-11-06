Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Внаслідок російської атаки 6 листопада на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт, де перебували 2595 гірників. Рятувальники оперативно вивели всіх людей на поверхню; загиблих та постраждалих немає.
Деталі
Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. Загиблих і постраждалих, за попередніми даними, немає.
Як зазначила голова відомства Світлана Гринчук, росіяни продовжують енергетичний терор України з метою залишити українців без світла і тепла взимку.
Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія продовжує воювати з цивільними
Нагадаємо
У жовтні поточного року російські війська атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, де під землею перебувало 496 співробітників. Це була вже сьома велика атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні декілька місяців.
