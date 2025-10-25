росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Війська рф атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, пише УНН.

Деталі

Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з них не постраждав.

Це вже 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

Нагадаємо

19 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській та Чернігівській областях. На Дніпропетровщині 192 шахтарі залишалися під землею, їх евакуювали.

Всіх шахтарів успішно підняли на поверхню. Жоден із працівників не постраждав.