росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

11:59 • 6720 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
10:22 • 13441 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
08:59 • 15403 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 21566 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 16722 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 17587 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 31694 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 48404 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37276 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38535 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Посланець путіна у США похвалив Зеленського і заявив про "близькість до дипломатичного вирішення" питання війни в Україні25 жовтня, 05:25
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29
У Києві після нічної атаки рф балістикою залучили вертоліт: нові кадри наслідківPhoto25 жовтня, 07:41
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 21544 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 56946 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 11:20
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41
росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

Війська РФ атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, де під землею перебувало 496 співробітників. Це вже сьома велика атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Війська рф атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, пише УНН.

Деталі

Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з них не постраждав.

Це вже 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

Нагадаємо

19 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській та Чернігівській областях. На Дніпропетровщині 192 шахтарі залишалися під землею, їх евакуювали.

Всіх шахтарів успішно підняли на поверхню. Жоден із працівників не постраждав.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Дніпропетровська область
ДТЕК