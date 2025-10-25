росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Війська РФ атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, де під землею перебувало 496 співробітників. Це вже сьома велика атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.
Війська рф атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, пише УНН.
Деталі
Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з них не постраждав.
Це вже 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.
Нагадаємо
19 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській та Чернігівській областях. На Дніпропетровщині 192 шахтарі залишалися під землею, їх евакуювали.
Всіх шахтарів успішно підняли на поверхню. Жоден із працівників не постраждав.