рф атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею 192 шахтаря – ДТЕК
Київ • УНН
Російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській та Чернігівській областях. На Дніпропетровщині 192 шахтарі залишалися під землею, їх евакуюють; на Чернігівщині майже 55 тисяч абонентів залишилися без світла.
Російські війська у неділю ввечері завдали ударів по енергетичному об'єкту на території Дніпропетровської та Чернігівської областей. На Дніпропетровщині під землею залишалися 192 шахтарі, наразі триває їхня евакуація на поверхню. Про це повідомляє ДТЕК, пише УНН.
Деталі
За інформацією ДТЕК, зараз тривають роботи з евакуації працівників шахти та шахтарів.
Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці
Крім того, як повідомили у Чернігівобленерго, у Чернігівській області через удар по об’єкту в Корюківському районі без електропостачання залишилися майже 55 тисяч абонентів.
О 19 годині рашисти атакували енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Пошкодження дуже значні. Без електропостачання майже 55 тисяч абонентів
У відомстві додали, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться щойно дозволить безпекова ситуація.
