РФ атаковала шахту в Днепропетровской области: под землей 192 шахтера – ДТЭК
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в Днепропетровской и Черниговской областях. В Днепропетровской области 192 шахтера оставались под землей, их эвакуируют; в Черниговской области почти 55 тысяч абонентов остались без света.
Российские войска в воскресенье вечером нанесли удары по энергетическому объекту на территории Днепропетровской и Черниговской областей. На Днепропетровщине под землей оставались 192 шахтера, сейчас идет их эвакуация на поверхность. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.
Подробности
По информации ДТЭК, сейчас продолжаются работы по эвакуации работников шахты и шахтеров.
Это уже 4 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца
Кроме того, как сообщили в Черниговоблэнерго, в Черниговской области из-за удара по объекту в Корюковском районе без электроснабжения остались почти 55 тысяч абонентов.
В 19 часов рашисты атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные. Без электроснабжения почти 55 тысяч абонентов
В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы начнутся как только позволит ситуация с безопасностью.
