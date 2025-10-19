РФ атаковала шахту в Днепропетровской области: под землей 192 шахтера – ДТЭК

Российские войска в воскресенье вечером нанесли удары по энергетическому объекту на территории Днепропетровской и Черниговской областей. На Днепропетровщине под землей оставались 192 шахтера, сейчас идет их эвакуация на поверхность. Об этом сообщает ДТЭК, пишет УНН.

По информации ДТЭК, сейчас продолжаются работы по эвакуации работников шахты и шахтеров.

Это уже 4 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца

Кроме того, как сообщили в Черниговоблэнерго, в Черниговской области из-за удара по объекту в Корюковском районе без электроснабжения остались почти 55 тысяч абонентов.

В 19 часов рашисты атаковали энергетический объект на территории Корюковского района. Повреждения очень значительные. Без электроснабжения почти 55 тысяч абонентов