В Украине 20 октября вводят ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах – Укрэнерго
Киев • УНН
Укрэнерго объявило о введении графиков ограничения мощности для промышленных потребителей по всей Украине 20 октября с 06:00 до 22:00. Это связано с последствиями ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.
Укрэнерго сообщило о введении графиков ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины завтра, 20 октября, с 06:00 до 22:00. Причиной таких мер стали последствия предыдущих ракетных ударов РФ по критической энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в заявлении Укрэнерго в телеграм, пишет УНН.
Подробности
Как отмечают в компании, ситуация остается нестабильной, поэтому графики могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы. В Черниговской области уже действуют почасовые отключения для бытовых потребителей, которые организует местное облэнерго.
В Киеве подготовлено более 300 единиц оборудования для резервного энергоснабжения - КГГА18.10.25, 23:08 • 8088 просмотров
Укрэнерго призывает граждан и предприятия внимательно следить за обновлениями на страницах своих операторов системы распределения, чтобы вовремя реагировать на изменения в подаче электроэнергии.
Энергетики ввели новые графики отключений света в нескольких областях Украины18.10.25, 17:48 • 6038 просмотров