16:40 • 3646 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10 • 15253 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19 • 14804 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 17889 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 25955 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 40241 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 51773 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47031 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46099 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53551 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
В Украине 20 октября вводят ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах – Укрэнерго

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Укрэнерго объявило о введении графиков ограничения мощности для промышленных потребителей по всей Украине 20 октября с 06:00 до 22:00. Это связано с последствиями ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

В Украине 20 октября вводят ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах – Укрэнерго

Укрэнерго сообщило о введении графиков ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины завтра, 20 октября, с 06:00 до 22:00. Причиной таких мер стали последствия предыдущих ракетных ударов РФ по критической энергетической инфраструктуре. Об этом говорится в заявлении Укрэнерго в телеграм, пишет УНН.

Подробности

Как отмечают в компании, ситуация остается нестабильной, поэтому графики могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы. В Черниговской области уже действуют почасовые отключения для бытовых потребителей, которые организует местное облэнерго.

В Киеве подготовлено более 300 единиц оборудования для резервного энергоснабжения - КГГА18.10.25, 23:08 • 8088 просмотров

Укрэнерго призывает граждан и предприятия внимательно следить за обновлениями на страницах своих операторов системы распределения, чтобы вовремя реагировать на изменения в подаче электроэнергии.

Энергетики ввели новые графики отключений света в нескольких областях Украины18.10.25, 17:48 • 6038 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Черниговская область
Укрэнерго
Украина
Киев