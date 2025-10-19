В Україні 20 жовтня запроваджують обмеження електропостачання для промислових споживачів у всіх регіонах – Укренерго
Київ • УНН
Укренерго оголосило про запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів по всій Україні 20 жовтня з 06:00 до 22:00. Це пов'язано з наслідками ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.
Укренерго повідомило про введення графіків обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах України завтра, 20 жовтня, з 06:00 до 22:00. Причиною таких заходів стали наслідки попередніх ракетних ударів рф по критичній енергетичній інфраструктурі. Про це йдеться у заяві Укренерго в телеграм, пише УНН.
Деталі
Як зазначають у компанії, ситуація залишається нестабільною, тож графіки можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми. У Чернігівській області вже діють погодинні відключення для побутових споживачів, які організовує місцеве обленерго.
Укренерго закликає громадян і підприємства уважно стежити за оновленнями на сторінках своїх операторів системи розподілу, аби вчасно реагувати на зміни у подачі електроенергії.
