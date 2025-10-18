$41.640.00
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 16685 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 30945 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 24416 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 43167 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 66263 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 45914 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 48324 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36508 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25671 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22801 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 88766 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 112079 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 137222 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 102133 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 126955 перегляди
У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

Київ • УНН

 • 178 перегляди

У Києві значно збільшили кількість обладнання для резервного енергопостачання, підготувавши 300 джерел електроенергії сумарною потужністю понад 50 МВт. Додатково встановлюють газопоршневі установки на 100 МВт, а також 51 мобільну котельню та 70 сонячних електростанцій у житлових будинках.

У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

У Києві суттєво збільшили кількість обладнання для забезпечення резервного енергопостачання, підготовлено 300 одиниць резервних джерел електроенергії. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА), передає УНН.

Деталі

Для резервного живлення систем водопостачання й водовідведення, а також постачання тепла підготовлено 300 одиниць резервних джерел електроенергії різної потужності, сумарною потужністю понад 50 МВт.

Близько 100 МВт потужності, з яких близько 40 МВт спрямують на функціонування системи водопостачання, забезпечать газопоршневі установки, встановлення яких триває на міських об'єктах.

Також маємо 51 мобільну пересувну котельню, які під’єднуватимуться до лікарень та інших закладів, щоб дати тимчасове тепло. Маємо систему автономних бюветів – понад 150 бюветів мають власне резервне живлення потужністю майже 1 МВт. І треба сказати про будинки, адже за три останні роки зроблено багато

- заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, за рахунок програм співфінансування та енергостійкості вже тисяча будинків обладнані резервним живленням – генераторами, батареями, інверторами. Є також 70 сонячних електростанцій у житлових будинках.

Пантелеєв навів приклад одного з житлових будинків у Святошинському районі, який із початку року за рахунок роботи сонячної електростанції виробив понад 25 МВт-год електроенергії та в умовах відключень електроенергії продовжує нормально функціонувати. За його словами, це забезпечує економію для будинкового господарства та слугує резервним джерелом живлення.

"Варто зазначити, СЕС працюють і не в сонячну погоду. Можливо, не настільки ефективно, але необхідну кількість електроенергії виробляють", - додав чиновник.

Нагадаємо

Максимальна потужність імпорту електроенергії у жовтні зросла до 2,1 ГВт. Високовольтна мережа "Укренерго" готова до передачі зимових обсягів, але російські обстріли створюють труднощі.

План проходження зими: у Міненерго роз'яснили, що він передбачає09.10.25, 11:00 • 2546 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоТехнології
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Святошинський район
Київська міська державна адміністрація
Укренерго
Київ