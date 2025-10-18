У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА
У Києві значно збільшили кількість обладнання для резервного енергопостачання, підготувавши 300 джерел електроенергії сумарною потужністю понад 50 МВт. Додатково встановлюють газопоршневі установки на 100 МВт, а також 51 мобільну котельню та 70 сонячних електростанцій у житлових будинках.
У Києві суттєво збільшили кількість обладнання для забезпечення резервного енергопостачання, підготовлено 300 одиниць резервних джерел електроенергії. Про це інформує Київська міська державна адміністрація (КМДА), передає УНН.
Деталі
Для резервного живлення систем водопостачання й водовідведення, а також постачання тепла підготовлено 300 одиниць резервних джерел електроенергії різної потужності, сумарною потужністю понад 50 МВт.
Близько 100 МВт потужності, з яких близько 40 МВт спрямують на функціонування системи водопостачання, забезпечать газопоршневі установки, встановлення яких триває на міських об'єктах.
Також маємо 51 мобільну пересувну котельню, які під’єднуватимуться до лікарень та інших закладів, щоб дати тимчасове тепло. Маємо систему автономних бюветів – понад 150 бюветів мають власне резервне живлення потужністю майже 1 МВт. І треба сказати про будинки, адже за три останні роки зроблено багато
За його словами, за рахунок програм співфінансування та енергостійкості вже тисяча будинків обладнані резервним живленням – генераторами, батареями, інверторами. Є також 70 сонячних електростанцій у житлових будинках.
Пантелеєв навів приклад одного з житлових будинків у Святошинському районі, який із початку року за рахунок роботи сонячної електростанції виробив понад 25 МВт-год електроенергії та в умовах відключень електроенергії продовжує нормально функціонувати. За його словами, це забезпечує економію для будинкового господарства та слугує резервним джерелом живлення.
"Варто зазначити, СЕС працюють і не в сонячну погоду. Можливо, не настільки ефективно, але необхідну кількість електроенергії виробляють", - додав чиновник.
Нагадаємо
Максимальна потужність імпорту електроенергії у жовтні зросла до 2,1 ГВт. Високовольтна мережа "Укренерго" готова до передачі зимових обсягів, але російські обстріли створюють труднощі.
