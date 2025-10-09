План проходження зими: у Міненерго роз'яснили, що він передбачає

$41.400.09
09:40 • 684 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 5812 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7196 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 9898 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16872 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13105 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14065 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16230 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26208 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48335 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині
9 жовтня, 00:06
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу
9 жовтня, 01:52
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодні
03:56
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни
04:10
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів
07:24
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
09:40
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
09:10
Ексклюзив
09:10 • 5778 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:35
Ексклюзив
07:35 • 16861 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 13:46
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 56733 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
8 жовтня, 12:14
План проходження зими: у Міненерго роз'яснили, що він передбачає

Київ • УНН

 • 790 перегляди

У Міненерго повідомили про затвердження урядом Плану заходів щодо забезпечення сталого проходження регіонами України осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Він визначає ключові завдання для забезпечення теплом та світлом в умовах посилених обстрілів.

План проходження зими: у Міненерго роз'яснили, що він передбачає

Затверджений урядом План проходження зими визначає, як країна долатиме воєнні виклики та забезпечуватиме людей теплом та світлом цієї зими, повідомили у Міненерго у четвер, назвавши ключові завдання плану, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, ідеться про затверджений урядом план заходів щодо забезпечення сталого проходження регіонами України осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

"Наша ціль - систематизувати вже наявні ініціативи та рішення - уряду, Антикризового енергетичного штабу, профільних штабів - та створити єдиний зрозумілий для всіх відомств механізм реагування. В умовах посилених обстрілів росією маємо забезпечити злагоджену координацію між центральними і місцевими органами влади, військовими структурами і енергетичними компаніями та виробити єдиний алгоритм дій для запобігання блекаутам та швидкого виходу з них", - роз'яснила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план "А" і план "Б" 09.10.25, 10:58 • 1318 переглядiв

Ключові завдання

Серед ключових заходів Плану:

  • інженерний захист і ППО енергооб’єктів, що передбачає координацію усіх відповідальних органів для забезпечення реального прикриття критичної енергетичної інфраструктури;
    • створення хабу резервного обладнання — тобто формування централізованого запасу для оперативного відновлення енергопостачання;
      • створення регіональних антикризових штабів на місцях — для оперативної оцінки наслідків обстрілів та координації відновлювальних робіт;
        • підтримка прифронтових регіонів — забезпечення пальним, генераторами та засобами супутникового зв’язку для готовності до надзвичайних ситуацій;
          • підсилення комунікаційної інфраструктури — забезпечення стабільної роботи мобільного та супутникового зв’язку навіть у разі можливих знеструмлень.

            "Ми бачимо, як із зниженням температури за вікном зростають атаки росії на нашу енергетичну інфраструктуру. Ворог не змінив намірів повністю зруйнувати нашу енергосистему та занурити українські міста в суцільну темряву й для цього щораз застосовує нові тактики. Тож маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Розроблена доржня карта дій дозволить нам підвищити стійкість об’єктів паливно-енергетичного комплексу до ймовірних атак, скоротити час відновлення електро- і теплопостачання, забезпечити ефективну взаємодію між усіма структурами та раціональне використання резервів обладнання", - зазначила міністр.

            В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає08.10.25, 20:38 • 28953 перегляди

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаПолітика
            Електроенергія
            Міністерство енергетики України
            Україна