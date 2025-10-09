План проходження зими: у Міненерго роз'яснили, що він передбачає
Київ • УНН
У Міненерго повідомили про затвердження урядом Плану заходів щодо забезпечення сталого проходження регіонами України осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Він визначає ключові завдання для забезпечення теплом та світлом в умовах посилених обстрілів.
Затверджений урядом План проходження зими визначає, як країна долатиме воєнні виклики та забезпечуватиме людей теплом та світлом цієї зими, повідомили у Міненерго у четвер, назвавши ключові завдання плану, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, ідеться про затверджений урядом план заходів щодо забезпечення сталого проходження регіонами України осінньо-зимового періоду 2025/26 року.
"Наша ціль - систематизувати вже наявні ініціативи та рішення - уряду, Антикризового енергетичного штабу, профільних штабів - та створити єдиний зрозумілий для всіх відомств механізм реагування. В умовах посилених обстрілів росією маємо забезпечити злагоджену координацію між центральними і місцевими органами влади, військовими структурами і енергетичними компаніями та виробити єдиний алгоритм дій для запобігання блекаутам та швидкого виходу з них", - роз'яснила міністр енергетики Світлана Гринчук.
Ключові завдання
Серед ключових заходів Плану:
- інженерний захист і ППО енергооб’єктів, що передбачає координацію усіх відповідальних органів для забезпечення реального прикриття критичної енергетичної інфраструктури;
- створення хабу резервного обладнання — тобто формування централізованого запасу для оперативного відновлення енергопостачання;
- створення регіональних антикризових штабів на місцях — для оперативної оцінки наслідків обстрілів та координації відновлювальних робіт;
- підтримка прифронтових регіонів — забезпечення пальним, генераторами та засобами супутникового зв’язку для готовності до надзвичайних ситуацій;
- підсилення комунікаційної інфраструктури — забезпечення стабільної роботи мобільного та супутникового зв’язку навіть у разі можливих знеструмлень.
"Ми бачимо, як із зниженням температури за вікном зростають атаки росії на нашу енергетичну інфраструктуру. Ворог не змінив намірів повністю зруйнувати нашу енергосистему та занурити українські міста в суцільну темряву й для цього щораз застосовує нові тактики. Тож маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Розроблена доржня карта дій дозволить нам підвищити стійкість об’єктів паливно-енергетичного комплексу до ймовірних атак, скоротити час відновлення електро- і теплопостачання, забезпечити ефективну взаємодію між усіма структурами та раціональне використання резервів обладнання", - зазначила міністр.
