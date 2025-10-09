План прохождения зимы: в Минэнерго разъяснили, что он предусматривает

Утвержденный правительством План прохождения зимы определяет, как страна будет преодолевать военные вызовы и обеспечивать людей теплом и светом этой зимой, сообщили в Минэнерго в четверг, назвав ключевые задачи плана, пишет УНН.

Подробности

Как сообщается, речь идет об утвержденном правительством плане мероприятий по обеспечению устойчивого прохождения регионами Украины осенне-зимнего периода 2025/26 года.

"Наша цель - систематизировать уже имеющиеся инициативы и решения - правительства, Антикризисного энергетического штаба, профильных штабов - и создать единый понятный для всех ведомств механизм реагирования. В условиях усиленных обстрелов россией должны обеспечить слаженную координацию между центральными и местными органами власти, военными структурами и энергетическими компаниями и выработать единый алгоритм действий для предотвращения блэкаутов и быстрого выхода из них", - разъяснила министр энергетики Светлана Гринчук.

Ключевые задачи

Среди ключевых мероприятий Плана:

инженерная защита и ПВО энергообъектов, что предусматривает координацию всех ответственных органов для обеспечения реального прикрытия критической энергетической инфраструктуры;

создание хаба резервного оборудования — то есть формирование централизованного запаса для оперативного восстановления энергоснабжения;

создание региональных антикризисных штабов на местах — для оперативной оценки последствий обстрелов и координации восстановительных работ;

поддержка прифронтовых регионов — обеспечение топливом, генераторами и средствами спутниковой связи для готовности к чрезвычайным ситуациям;

усиление коммуникационной инфраструктуры — обеспечение стабильной работы мобильной и спутниковой связи даже в случае возможных обесточиваний.

"Мы видим, как с понижением температуры за окном растут атаки россии на нашу энергетическую инфраструктуру. Враг не изменил намерений полностью разрушить нашу энергосистему и погрузить украинские города в сплошную темноту и для этого каждый раз применяет новые тактики. Поэтому должны быть готовы к любым сценариям. Разработанная дорожная карта действий позволит нам повысить устойчивость объектов топливно-энергетического комплекса к вероятным атакам, сократить время восстановления электро- и теплоснабжения, обеспечить эффективное взаимодействие между всеми структурами и рациональное использование резервов оборудования", - отметила министр.

