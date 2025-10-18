$41.640.00
В Киеве подготовлено более 300 единиц оборудования для резервного энергоснабжения - КГГА

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В Киеве значительно увеличили количество оборудования для резервного энергоснабжения, подготовив 300 источников электроэнергии суммарной мощностью более 50 МВт. Дополнительно устанавливают газопоршневые установки на 100 МВт, а также 51 мобильную котельную и 70 солнечных электростанций в жилых домах.

В Киеве подготовлено более 300 единиц оборудования для резервного энергоснабжения - КГГА

В Киеве существенно увеличили количество оборудования для обеспечения резервного энергоснабжения, подготовлено 300 единиц резервных источников электроэнергии. Об этом информирует Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает УНН.

Подробности

Для резервного питания систем водоснабжения и водоотведения, а также снабжения тепла подготовлено 300 единиц резервных источников электроэнергии различной мощности, суммарной мощностью более 50 МВт.

Около 100 МВт мощности, из которых около 40 МВт направят на функционирование системы водоснабжения, обеспечат газопоршневые установки, установка которых продолжается на городских объектах.

Также имеем 51 мобильную передвижную котельную, которые будут подключаться к больницам и другим учреждениям, чтобы дать временное тепло. Имеем систему автономных бюветов – более 150 бюветов имеют собственное резервное питание мощностью почти 1 МВт. И надо сказать о домах, ведь за три последних года сделано много

- заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, за счет программ софинансирования и энергоустойчивости уже тысяча домов оборудованы резервным питанием – генераторами, батареями, инверторами. Есть также 70 солнечных электростанций в жилых домах.

Пантелеев привел пример одного из жилых домов в Святошинском районе, который с начала года за счет работы солнечной электростанции выработал более 25 МВт-ч электроэнергии и в условиях отключений электроэнергии продолжает нормально функционировать. По его словам, это обеспечивает экономию для домового хозяйства и служит резервным источником питания.

"Стоит отметить, СЭС работают и не в солнечную погоду. Возможно, не столь эффективно, но необходимое количество электроэнергии производят", - добавил чиновник.

Напомним

Максимальная мощность импорта электроэнергии в октябре выросла до 2,1 ГВт. Высоковольтная сеть "Укрэнерго" готова к передаче зимних объемов, но российские обстрелы создают трудности.

Вита Зеленецкая

