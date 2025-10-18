Енергетики запровадили нові графіки відключень світла в кількох областях України
Київ • УНН
На Чернігівщині діють погодинні відключення для побутових споживачів. За командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення у Дніпропетровській області.
Передає УНН із посиланням на ДТЕК та Укренерго.
Деталі
У низці областей України діють графіки відключень енергії. Екстрені відключення на Дніпропетровщині.
За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
Згідно з новим повідомленням Укренерго, погодинні відключення для побутових споживачів застосовуються Чернігівщині.
Оператор підтвердив, що через складну ситуацію в енергосистемі — в окремих областях України застосовані аварійні відключення електроенергії
Оглошено, що ситуація в енергосистемі може змінитись.