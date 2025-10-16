Аварійні відключення світла відмінили у Києві та низці областей: перелік
Київ • УНН
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях скасовано аварійні відключення електроенергії. Це відбулося за розпорядженням НЕК "Укренерго" 16 жовтня.
У Києві та низці областей скасовано аварійні відключення електроенергії, повідомили у четвер у місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.
Деталі
"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано", - повідомили у ДТЕК.
"16.10.2025 з 13 год. 15 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" дію графіка аварійних відключень (ГАВ) скасовано", - вказали у Кіровоградобленерго.
"За командою НЕК "Укренерго" 16 жовтня з 12:48 по Черкаській області скасовано графіки аварійних відключень (ГАВ)", - зазначили у Черкасиобленерго.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 16 жовтня о 12:48 отримана команда на відміну ГАВ", - ідеться у повідомленні Полтаваобленерго.
Харківобленерго також повідомило: "У Харківській області скасовані графіки аварійних відключень".
"За розпорядженням НЕК "Укренерго" графіки аварійних відключень по Запорізькій області скасовано", - зазначили у Запоріжжяобленерго.
Таким чином, про скасування аварійних відключень оголосили у Києві та 7 областях з 10, де вранці вводили відключення.
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго16.10.25, 10:17 • 18096 переглядiв