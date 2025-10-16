$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 8252 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 18173 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 30526 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 5548 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
05:41 • 29389 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 25463 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 22904 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33921 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54032 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52579 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Аварійні відключення світла відмінили у Києві та низці областей: перелік

Київ • УНН

 • 644 перегляди

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Запорізькій областях скасовано аварійні відключення електроенергії. Це відбулося за розпорядженням НЕК "Укренерго" 16 жовтня.

Аварійні відключення світла відмінили у Києві та низці областей: перелік

У Києві та низці областей скасовано аварійні відключення електроенергії, повідомили у четвер у місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.

Деталі

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина: екстрені відключення скасовано", - повідомили у ДТЕК.

"16.10.2025 з 13 год. 15 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" дію графіка аварійних відключень (ГАВ) скасовано", - вказали у Кіровоградобленерго.

"За командою НЕК "Укренерго" 16 жовтня з 12:48 по Черкаській області скасовано графіки аварійних відключень (ГАВ)", - зазначили у Черкасиобленерго.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 16 жовтня о 12:48 отримана команда на відміну ГАВ", - ідеться у повідомленні Полтаваобленерго.

Харківобленерго також повідомило: "У Харківській області скасовані графіки аварійних відключень".

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" графіки аварійних відключень по Запорізькій області скасовано", - зазначили у Запоріжжяобленерго.

Таким чином, про скасування аварійних відключень оголосили у Києві та 7 областях з 10, де вранці вводили відключення.

10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго16.10.25, 10:17 • 18096 переглядiв

Юлія Шрамко

