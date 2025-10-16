Emergency power outages canceled in Kyiv and several regions: list
Kyiv • UNN
Emergency power outages have been canceled in Kyiv, Kyiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Cherkasy, Poltava, Kharkiv, and Zaporizhzhia regions. This happened by order of NPC "Ukrenergo" on October 16.
Emergency power outages have been canceled in Kyiv and a number of regions, local power distribution companies and energy companies announced on Thursday, UNN reports.
Details
"Kyiv, Kyiv region, Dnipropetrovsk region: emergency shutdowns have been canceled," DTEK reported.
"On October 16, 2025, from 13:15, by order of NEC "Ukrenergo", the emergency shutdown schedule (AES) has been canceled," Kirovohradoblenergo stated.
"By order of NEC "Ukrenergo", on October 16, from 12:48, emergency shutdown schedules (AES) were canceled in Cherkasy region," Cherkasyoblenergo noted.
"By order of NEC "Ukrenergo", on October 16, at 12:48, a command was received to cancel the AES," Poltavaoblenergo's message reads.
Kharkivoblenergo also reported: "Emergency shutdown schedules have been canceled in Kharkiv region."
"By order of NEC "Ukrenergo", emergency shutdown schedules in Zaporizhzhia region have been canceled," Zaporizhzhiaoblenergo noted.
Thus, the cancellation of emergency shutdowns was announced in Kyiv and 7 out of 10 regions where shutdowns were introduced in the morning.
