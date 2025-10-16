Emergency power outages canceled in Kyiv and several regions: list

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Exclusive
09:20 AM • 11470 views
DTEK explained why blackout schedules are needed if they are introduced
07:59 AM • 23888 views
Over Ukraine, 283 out of 320 enemy drones and 5 out of 37 missiles neutralized, 18 lost, most of the missiles launched by Russia were ballistic
Exclusive
07:53 AM • 38552 views
Ornithologist explained how to help a stork wintering in Ukraine and what is forbidden to doPhoto
06:35 AM • 11894 views
Trump initiates creation of fund to support Ukraine: where they plan to get the money from - The Telegraph
October 16, 05:41 AM • 32884 views
17 NATO countries joined PURL for US arms supplies to Ukraine - Rutte
October 15, 10:25 PM • 26989 views
"Key meeting of the day": Yermak discussed with Secretary Rubio the preparation of negotiations between the Presidents of Ukraine and the United StatesVideo
October 15, 08:42 PM • 24022 views
"Stop killing Ukrainians and stop killing Russians": Trump appealed to Putin
Exclusive
October 15, 06:12 PM • 34296 views
In Kyiv region, Lexus hit a moose: driver died, passenger in serious conditionVideo
October 15, 10:41 AM • 54320 views
Committee supported the bill on "OLX tax"
Exclusive
October 15, 10:14 AM • 52684 views
Second month without a decision: the consideration of the complaint against the closure of the case against the NBU's chief lawyer Zyma has been disrupted again
Rubrics
Main
Main
Politics
Politics
War in Ukraine
War in Ukraine
Economy
Economy
Society
Society
Crimes and emergencies
Crimes and emergencies
Our people abroad
Our people abroad
News of the World
News of the World
Kyiv
Kyiv
Kyiv region
Kyiv region
Health
Health
Technologies
Technologies
Sports
Sports
Culture
Culture
Life hack
Life hack
UNN Lite
UNN Lite
Auto
Auto
Education
Education
Weather and environment
Weather and environment
Real Estate
Real Estate
Finance
Finance
Culinary
Culinary
Business News
Business News
Publications
Exclusives
Menu
Tags
Authors
About agency
Contact
Advertising
Archive

Information agency «Ukrainian National News»

Subject in the field of online media; media identifier - R40-05926

This resource is intended for persons who have reached the age of 21.

All rights reserved. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.7m/s
57%
755mm
Popular news
Air raid alert declared across Ukraine due to MiG takeoffs: explosions heard in several regional centersOctober 16, 02:44 AM • 34707 views
Ukraine's new program with the IMF: the fund confirmed Georgieva's visit to UkraineOctober 16, 03:03 AM • 33421 views
Russian attack halted gas production facilities in Poltava region - DTEK06:15 AM • 33947 views
NABU is systematically ill: corruption and raiding by detectives cast doubt on the expediency of its existence07:09 AM • 33318 views
10 regions and Kyiv faced emergency power outages - Ukrenergo07:17 AM • 20988 views
Publications
Ornithologist explained how to help a stork wintering in Ukraine and what is forbidden to doPhoto
Exclusive
07:53 AM • 38568 views
Victoria's Secret 2025: the brightest moments of the legendary fashion showPhoto07:27 AM • 15688 views
NABU is systematically ill: corruption and raiding by detectives cast doubt on the expediency of its existence07:09 AM • 33392 views
Quiet hunting: which mushrooms to pick in October and how not to confuse them with poisonous "doubles"PhotoOctober 15, 11:45 AM • 58062 views
Poland liquidates the Central Anti-Corruption Bureau: why this is an alarming signal for NABUOctober 15, 08:15 AM • 72352 views
Advertisement
Actual people
Donald Trump
Volodymyr Zelenskyy
Irakli Kobakhidze
Bloggers
Denys Shmyhal
Actual places
Ukraine
Chernihiv Oblast
Sumy Oblast
United States
Kharkiv Oblast
Advertisement
UNN Lite
Actor Channing Tatum and his beloved Inka Williams impressed with a passionate kiss at the film's premiere: photoPhotoOctober 15, 03:48 PM • 27407 views
Kim Kardashian's Skims brand presented panties with faux pubic hairPhotoOctober 15, 12:05 AM • 76519 views
Emma Watson vacations in Pisa with unknown man after refuting engagement rumorsPhotoOctober 14, 01:19 PM • 54643 views
Rat stops Wales-Belgium match: Courtois and De Bruyne at the epicenter of surreal eventsPhotoOctober 14, 01:05 PM • 56954 views
Taylor Swift announces documentary series about her latest tourPhotoOctober 13, 03:39 PM • 62180 views
Actual
Social network
The Diplomat
Film
Gold
Shahed-136

Emergency power outages canceled in Kyiv and several regions: list

Kyiv • UNN

 • 1414 views

Emergency power outages have been canceled in Kyiv, Kyiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Cherkasy, Poltava, Kharkiv, and Zaporizhzhia regions. This happened by order of NPC "Ukrenergo" on October 16.

Emergency power outages canceled in Kyiv and several regions: list

Emergency power outages have been canceled in Kyiv and a number of regions, local power distribution companies and energy companies announced on Thursday, UNN reports.

Details

"Kyiv, Kyiv region, Dnipropetrovsk region: emergency shutdowns have been canceled," DTEK reported.

"On October 16, 2025, from 13:15, by order of NEC "Ukrenergo", the emergency shutdown schedule (AES) has been canceled," Kirovohradoblenergo stated.

"By order of NEC "Ukrenergo", on October 16, from 12:48, emergency shutdown schedules (AES) were canceled in Cherkasy region," Cherkasyoblenergo noted.

"By order of NEC "Ukrenergo", on October 16, at 12:48, a command was received to cancel the AES," Poltavaoblenergo's message reads.

Kharkivoblenergo also reported: "Emergency shutdown schedules have been canceled in Kharkiv region."

"By order of NEC "Ukrenergo", emergency shutdown schedules in Zaporizhzhia region have been canceled," Zaporizhzhiaoblenergo noted.

Thus, the cancellation of emergency shutdowns was announced in Kyiv and 7 out of 10 regions where shutdowns were introduced in the morning.

10 regions and Kyiv faced emergency power outages - Ukrenergo10/16/25, 10:17 AM • 21038 views

Julia Shramko

SocietyKyivKyiv region
Power outage
Electricity
Cherkasy Oblast
Kharkiv Oblast
Zaporizhzhia Oblast
DTEK
Ukrenergo
Kyiv