Аварийные отключения света отменили в Киеве и ряде областей: перечень
Киев • УНН
В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Запорожской областях отменены аварийные отключения электроэнергии. Это произошло по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 16 октября.
В Киеве и ряде областей отменены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в четверг в местных облэнерго и энергокомпаниях, пишет УНН.
Подробности
"Киев, Киевская область, Днепропетровская область: экстренные отключения отменены", - сообщили в ДТЭК.
"16.10.2025 с 13 час. 15 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действие графика аварийных отключений (ГАО) отменено", - указали в Кировоградоблэнерго.
"По команде НЭК "Укрэнерго" 16 октября с 12:48 по Черкасской области отменены графики аварийных отключений (ГАО)", - отметили в Черкассыоблэнерго.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 16 октября в 12:48 получена команда на отмену ГАО", - говорится в сообщении Полтаваоблэнерго.
Харьковоблэнерго также сообщило: "В Харьковской области отменены графики аварийных отключений".
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" графики аварийных отключений по Запорожской области отменены", - отметили в Запорожьеоблэнерго.
Таким образом, об отмене аварийных отключений объявили в Киеве и 7 областях из 10, где утром вводили отключения.