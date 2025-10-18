Энергетики ввели новые графики отключений света в нескольких областях Украины
Киев • УНН
В Черниговской области действуют почасовые отключения для бытовых потребителей. По команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения в Днепропетровской области.
В Черниговской области - почасовые отключения для бытовых потребителей. Кроме того, по команде специалистов оператора системы передачи Украины применены экстренные отключения в Днепропетровской области.
Передает УНН со ссылкой на ДТЭК и Укрэнерго.
Подробности
В ряде областей Украины действуют графики отключений энергии. Экстренные отключения в Днепропетровской области.
По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения.
Согласно новому сообщению Укрэнерго, почасовые отключения для бытовых потребителей применяются в Черниговской области.
Оператор подтвердил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме — в отдельных областях Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
Объявлено, что ситуация в энергосистеме может измениться.