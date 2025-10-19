Усі 192 шахтарі врятовані після російської атаки на Дніпропетровщині - ДТЕК
Київ • УНН
Після масованої російської атаки на шахту на Дніпропетровщині всіх 192 шахтарів успішно підняли на поверхню. Жоден із працівників не постраждав.
Після масованої російської атаки по шахті на Дніпропетровщині у неділю, 19 жовтня всіх шахтарів вдалося підняти на поверхню. Про це інформує УНН з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Всіх шахтарів ДТЕК вдалося підняти на поверхню після масштабної атаки ворога
"Ніхто з колег не постраждав", - додали в ДТЕК.
Нагадаємо
російські війська у неділю ввечері завдали ударів по енергетичному об'єкту на території Дніпропетровської та Чернігівської областей. На Дніпропетровщині під землею залишалися 192 шахтарі.