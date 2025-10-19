$41.640.00
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
15:10 • 36274 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
14:19 • 25291 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІ
19 жовтня, 09:24 • 27831 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 33616 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 42829 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 53267 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47418 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46384 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизника
18 жовтня, 00:34 • 53861 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
Усі 192 шахтарі врятовані після російської атаки на Дніпропетровщині - ДТЕК

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Після масованої російської атаки на шахту на Дніпропетровщині всіх 192 шахтарів успішно підняли на поверхню. Жоден із працівників не постраждав.

Усі 192 шахтарі врятовані після російської атаки на Дніпропетровщині - ДТЕК

Після масованої російської атаки по шахті на Дніпропетровщині у неділю, 19 жовтня всіх шахтарів вдалося підняти на поверхню. Про це інформує УНН з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Всіх шахтарів ДТЕК вдалося підняти на поверхню після масштабної атаки ворога

- йдеться у повідомленні.

"Ніхто з колег не постраждав", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо

російські війська у неділю ввечері завдали ударів по енергетичному об'єкту на території Дніпропетровської та Чернігівської областей. На Дніпропетровщині під землею залишалися 192 шахтарі.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Війна в Україні
Електроенергія
Дніпропетровська область
Чернігівська область
ДТЕК