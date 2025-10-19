Все 192 шахтера спасены после российской атаки на Днепропетровщине - ДТЭК
Киев • УНН
После массированной российской атаки на шахту на Днепропетровщине все 192 шахтера успешно подняты на поверхность. Ни один из работников не пострадал.
После массированной российской атаки по шахте на Днепропетровщине в воскресенье, 19 октября, всех шахтеров удалось поднять на поверхность. Об этом информирует УНН со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Всех шахтеров ДТЭК удалось поднять на поверхность после масштабной атаки врага
"Никто из коллег не пострадал", - добавили в ДТЭК.
Напомним
российские войска в воскресенье вечером нанесли удары по энергетическому объекту на территории Днепропетровской и Черниговской областей. На Днепропетровщине под землей оставались 192 шахтера.