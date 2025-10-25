Россия снова атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области

Войска рф атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, пишет УНН.

Детали

Во время атаки под землей находилось 496 сотрудников шахты. Всех вывели на поверхность. Никто из них не пострадал.

Это уже 7 масштабная атака врага на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.

Напомним

19 октября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам в Днепропетровской и Черниговской областях. На Днепропетровщине 192 шахтера оставались под землей, их эвакуировали.

Всех шахтеров успешно подняли на поверхность. Ни один из работников не пострадал.