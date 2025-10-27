$41.900.00
26 жовтня, 18:56
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
26 жовтня, 15:25
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist

Київ • УНН

 • 470 перегляди

російський диктатор володимир путін, не маючи змоги завоювати Україну, прагне її знищити, здійснюючи повітряні атаки на електромережі, центральне опалення та газову інфраструктуру. Мета цих дій – зробити частини сходу країни непридатними для життя, підірвати промисловість та спровокувати масову еміграцію.

путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist

російський диктатор володимир путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її, здійснюючи повітряні атаки на електромережу, центральне опалення та газову інфраструктуру з наближенням зими. Про це йдеться у матеріалі The Economist, повідомляє УНН.

Деталі

На думку авторів матеріалу, мета путіна полягає в тому, щоб зробити частини сходу країни непридатними для життя, підриваючи промисловість та заохочуючи масову еміграцію та паніку.

кремль діє ще більш холоднокровно та цинічно, ніж раніше. За кілька днів до зустрічі пана Трампа та пана Зеленського ракети та безпілотники зупинили водопостачання столиці України. Вперше київське метро знеструмилося. Атаки на прифронтові райони, такі як Суми та Чернігів, залишили частини цих регіонів без електроенергії на кілька днів

- пише видання.

ДСНС розгорнула понад 500 "Пунктів незламності" по всій Україні для підтримки людей під час блекаутів17.10.25, 18:43 • 3241 перегляд

Водночас ЗМІ вказує, що Україна вже стикалася з подібними викликами раніше і нині має кілька запасних трансформаторів, які може використовувати для ремонтів.

Досяжною метою може бути уповільнення руйнувань з боку росії настільки, щоб встигати замінювати пошкоджене обладнання. Країна створює сотні нових військових підрозділів, що поєднують протиповітряну оборону з дронами, щоб захистити найважливіші об'єкти. Але ця зима, схоже, випробує стійкість як ніколи раніше. Тривалі відключення електроенергії в багатьох регіонах є реальною перспективою

- прогнозують автори.

Вони додають, що путін, "відчувши запах крові, навряд чи зупиниться".

"У попередні роки його атаки лише зміцнювали рішучість України. Цього разу вони можуть бути більш ефективними", - резюмує видання.

Нагадаємо

Напередодні війська рф атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, де під землею перебувало 496 співробітників. Це була вже сьома велика атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги22.10.25, 16:53 • 44618 переглядiв

