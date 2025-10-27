путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін, не маючи змоги завоювати Україну, прагне її знищити, здійснюючи повітряні атаки на електромережі, центральне опалення та газову інфраструктуру. Мета цих дій – зробити частини сходу країни непридатними для життя, підірвати промисловість та спровокувати масову еміграцію.
Деталі
На думку авторів матеріалу, мета путіна полягає в тому, щоб зробити частини сходу країни непридатними для життя, підриваючи промисловість та заохочуючи масову еміграцію та паніку.
кремль діє ще більш холоднокровно та цинічно, ніж раніше. За кілька днів до зустрічі пана Трампа та пана Зеленського ракети та безпілотники зупинили водопостачання столиці України. Вперше київське метро знеструмилося. Атаки на прифронтові райони, такі як Суми та Чернігів, залишили частини цих регіонів без електроенергії на кілька днів
Водночас ЗМІ вказує, що Україна вже стикалася з подібними викликами раніше і нині має кілька запасних трансформаторів, які може використовувати для ремонтів.
Досяжною метою може бути уповільнення руйнувань з боку росії настільки, щоб встигати замінювати пошкоджене обладнання. Країна створює сотні нових військових підрозділів, що поєднують протиповітряну оборону з дронами, щоб захистити найважливіші об'єкти. Але ця зима, схоже, випробує стійкість як ніколи раніше. Тривалі відключення електроенергії в багатьох регіонах є реальною перспективою
Вони додають, що путін, "відчувши запах крові, навряд чи зупиниться".
"У попередні роки його атаки лише зміцнювали рішучість України. Цього разу вони можуть бути більш ефективними", - резюмує видання.
Нагадаємо
Напередодні війська рф атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області, де під землею перебувало 496 співробітників. Це була вже сьома велика атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.
