Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist
Российский диктатор Владимир Путин, не имея возможности завоевать Украину, стремится ее уничтожить, осуществляя воздушные атаки на электросети, центральное отопление и газовую инфраструктуру. Цель этих действий – сделать части востока страны непригодными для жизни, подорвать промышленность и спровоцировать массовую эмиграцию.
По мнению авторов материала, цель путина состоит в том, чтобы сделать части востока страны непригодными для жизни, подрывая промышленность и поощряя массовую эмиграцию и панику.
кремль действует еще более хладнокровно и цинично, чем раньше. За несколько дней до встречи господина Трампа и господина Зеленского ракеты и беспилотники остановили водоснабжение столицы Украины. Впервые киевское метро обесточилось. Атаки на прифронтовые районы, такие как Сумы и Чернигов, оставили части этих регионов без электроэнергии на несколько дней
В то же время СМИ указывает, что Украина уже сталкивалась с подобными вызовами ранее и сейчас имеет несколько запасных трансформаторов, которые может использовать для ремонтов.
Достижимой целью может быть замедление разрушений со стороны россии настолько, чтобы успевать заменять поврежденное оборудование. Страна создает сотни новых военных подразделений, сочетающих противовоздушную оборону с дронами, чтобы защитить важнейшие объекты. Но эта зима, похоже, испытает устойчивость как никогда раньше. Длительные отключения электроэнергии во многих регионах являются реальной перспективой
Они добавляют, что путин, "почувствовав запах крови, вряд ли остановится".
"В предыдущие годы его атаки только укрепляли решимость Украины. На этот раз они могут быть более эффективными", - резюмирует издание.
Накануне войска рф атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области, где под землей находилось 496 сотрудников. Это была уже седьмая крупная атака на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.
