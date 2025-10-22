Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения

После российских обстрелов Черниговщина оказалась в полном блэкауте. Местные власти развернули десятки "пунктов несокрушимости", а полиция усилила патрулирование. Какова ситуация с коммуникациями сейчас и как живет город, узнавал УНН.

Правоохранители сообщили, что в связи с ситуацией в энергосистеме и ситуацией с электроснабжением на Черниговщине, для обеспечения порядка в области привлечено дополнительное количество пеших и автопатрулей.

В их состав вошли сотрудники полиции, военные, нацгвардейцы, полиция диалога, представители добровольческих формирований. Маршруты патрулирования правоохранителей приближены в том числе к "Пунктам несокрушимости". На крупнейших перекрестках работают регулировщики" - сообщили правоохранители.

"Усиленное патрулирование будет продолжаться весь период осложнений энергетической ситуации на Черниговщине", - отметили журналисту УНН в Нацполиции области.

Что касается других дополнительных мер, в городе и области развернуты пункты несокрушимости, для того, чтобы местные жители могли зарядить гаджеты, погреться или набрать воды.

"По Чернигову 11 пунктов, из которых шесть - на базе подразделений ГСЧС стационарных, пять – мобильных. По области - 40 пунктов несокрушимости - это от ГСЧС, из которых 34 - стационарные на базе подразделений ГСЧС и шесть мобильных", - сообщили в ГСЧС и добавили, что с картой расположения пунктов несокрушимости можно ознакомиться в Дии.

Также советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван заявил в эфире национального телемарафона, что в Чернигове после российских ударов вся критическая инфраструктура перешла на питание от генераторов. По его словам возникли перебои с водоснабжением, а в некоторых местах - организован точечный подвоз воды.

УНН связался с начальником службы водопроводных сетей КП "Черниговводоканал" Игорем Грищенко, который сообщил, что по состоянию на вчера, несмотря на то, что в городе был "блэкаут", "вода была во всех домах до четвертого-пятого этажа". Остальные же многоэтажки не имели водоснабжения из-за неработающих насосных станций, которые питаются от сетей домов или других. Однако Грищенко также напомнил, что решением городского совета от 2023 года во всех многоэтажках установить краны для разбора воды.

ЖЭКи должны установить, ЖЭКи или управляющие организации там или ОСМД должны установить. Они установили реально, я сам проверял. Есть краны для разбора воды. Надо взять ведро, набрать, принести - отметил Грищенко.

"То есть город был с водой (21 октября – ред.), несмотря на это. Сегодня ситуация немного улучшилась, но опять же - мы не можем использовать ту электроэнергию, которая подается, потому что сейчас (с утра до обеда) было 150-180 В в сети. А должно быть 220 плюс. Напряжение занижено и это опасно тем, что насосное оборудование выйдет из строя", - пояснил он.

Впрочем, он добавил, что отсутствие воды на нижних этажах не является критическим, кроме этого, для перестраховки был организован подвоз воды. Однако, по словам начальника службы водопроводных сетей, спрос на эту услугу был минимальным.

Вчера мы перестраховались немного, сделали этот подвоз воды, но там воду набирали один-два человека всего. Я объехал районы, посмотрел, до пятого этажа была вода и это было людям не интересно этот подвоз вообще....Мы не понимали ситуацию с электрической энергией до конца. И готовились к тому, что будет намного сложнее, намного критичнее - рассказывает Грищенко.

Он также посоветовал каждому человеку делать запасы воды, чтобы блэкауты и другие катаклизмы не застали врасплох. По словам специалиста, минимальный запас должен составлять 10-20 л питьевой воды. Далее – все зависит от потребностей и того, как много времени вы проводите дома и сколько человек в нем проживает.

В пресс-службе Укрэнерго отметили, что 20 октября была "вторая массированная ракетно-дронная атака за месяц по энергообъектам Украины".

В большинстве регионов действовали аварийные отключения и где-то до сих пор действуют. В некоторых регионах облэнерго самостоятельно перешли на ГПО, графики почасовых отключений. Конечно есть такие потребители, которые из-за повреждения оборудования просто отключены от энергоснабжения. И это не только в Черниговской области, есть и в Сумской области такие. Это также вследствие вражеских атак - в энергетической компании.

Напомним

Вечером в понедельник, 20 октября, из-за очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру северная часть Черниговщины осталась без электроснабжения. Коммунальщики и власти региона пообещали начать аварийно-восстановительные работы в электросетях сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

21 октября Чернигов также полностью остался без электричества и воды из-за атаки российских дронов.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку врага, в результате которой пострадали энергетические объекты в ряде регионов нашего государства. Он подчеркнул, что российская тактика остается неизменной. Прежде всего это убийства мирных людей, во-вторых – это террор холодом.