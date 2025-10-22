На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням - ОВА

У Чернігові після російських ударів уся критична інфраструктура перейшла на живлення з генераторів. Виникли перебої з водопостачанням, в деяких місцях організовано точковий підвіз води, повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

В Чернігові вся критична інфраструктура, у тому числі "Водоканал", перейшла після ударів 20 жовтня на живлення з генераторів. Частково так і зараз є. Тиск води у мережі стабільний. Вода є у багатоповерхівках до четвертого-п’ятого поверху. Якщо є проблеми - то точковий підвіз води учора був організований також - розповів Подорван.

Подорван також повідомив, що ворог завдав жорстоких ударів по центру Новгород-Сіверського, внаслідок чого постраждали лікарня, стадіон, навчальний заклад та житлові будинки.

Це центр міста Новгород-Сіверського. Це лікарня місцева, це будинки, це стадіон, це навчальний заклад. Тобто це ніяк інакше, як терористичним ударом по цивільному населенню назвати не можна. В Новгороді-Сіверському оголосили дводенну жалобу - зазначив посадовець.

За словами Подорвана, внаслідок російських ударів постраждала цивільна інфраструктура. Загалом у багатьох громадах запроваджено аварійні відключення.

Після цих ударів постраждала лише цивільна інфраструктура в центрі міста. А загалом ситуація з енергетикою у Новгород-Сіверському така ж, як і в усіх інших аварійних громадах. Це погодинні або ж аварійні відключення - зазначив Подорван.

Також заступник очільника ОВА розповів, що в регіоні виникли серйозні проблеми зі зв’язком. Мобільні вежі, які працюють на акумуляторних батареях, припинили працювати через 12-15 годин після ударів.

Мобільні вежі, які діяли від акумуляторних батарей, перестали через 12-15 годин працювати, лишилися тільки ті, які працювали від генераторів. Три наші мобільні оператори залучали підтримку ресурсну з інших областей. Сьогодні вони працюють над стабілізацією ситуації зі зв’язком. Це найпроблемніше, що було, і це буде нам всім додатковим стимулом всім разом ще раз перевірити готовність систем мобільного зв’язку до таких тривалих відключень електроенергії - розповів Подорван.

Доповнення

У Києві через нічні обстріли частина будинків залишилася без гарячого водопостачання. Проблеми з постачанням спостерігаються у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.