В Черниговской области после российских ударов возникли серьезные проблемы с водоснабжением - ОВА
Киев • УНН
После российских ударов в Чернигове вся критическая инфраструктура, включая "Водоканал", перешла на питание от генераторов. В Новгороде-Северском враг нанес удары по центру, повредив больницу, стадион, учебное заведение и жилые дома.
В Чернигове после российских ударов вся критическая инфраструктура перешла на питание от генераторов. Возникли перебои с водоснабжением, в некоторых местах организован точечный подвоз воды, сообщил советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире национального телемарафона, пишет УНН.
Подробности
В Чернигове вся критическая инфраструктура, в том числе "Водоканал", перешла после ударов 20 октября на питание от генераторов. Частично так и сейчас есть. Давление воды в сети стабильное. Вода есть в многоэтажках до четвертого-пятого этажа. Если есть проблемы - то точечный подвоз воды вчера был организован также
Подорван также сообщил, что враг нанес жестокие удары по центру Новгород-Северского, в результате чего пострадали больница, стадион, учебное заведение и жилые дома.
Это центр города Новгород-Северского. Это больница местная, это дома, это стадион, это учебное заведение. То есть это никак иначе, как террористическим ударом по гражданскому населению назвать нельзя. В Новгороде-Северском объявили двухдневный траур
По словам Подорвана, в результате российских ударов пострадала гражданская инфраструктура. В целом во многих общинах введены аварийные отключения.
После этих ударов пострадала только гражданская инфраструктура в центре города. А в целом ситуация с энергетикой в Новгород-Северском такая же, как и во всех других аварийных общинах. Это почасовые или же аварийные отключения
Также заместитель главы ОВА рассказал, что в регионе возникли серьезные проблемы со связью. Мобильные вышки, работающие на аккумуляторных батареях, прекратили работать через 12-15 часов после ударов.
Мобильные вышки, которые действовали от аккумуляторных батарей, перестали через 12-15 часов работать, остались только те, которые работали от генераторов. Три наших мобильных оператора привлекали ресурсную поддержку из других областей. Сегодня они работают над стабилизацией ситуации со связью. Это самое проблемное, что было, и это будет нам всем дополнительным стимулом всем вместе еще раз проверить готовность систем мобильной связи к таким длительным отключениям электроэнергии
Дополнение
В Киеве из-за ночных обстрелов часть домов осталась без горячего водоснабжения. Проблемы с поставками наблюдаются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.