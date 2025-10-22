В Черниговской области после российских ударов возникли серьезные проблемы с водоснабжением - ОВА

В Чернигове после российских ударов вся критическая инфраструктура перешла на питание от генераторов. Возникли перебои с водоснабжением, в некоторых местах организован точечный подвоз воды, сообщил советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

В Чернигове вся критическая инфраструктура, в том числе "Водоканал", перешла после ударов 20 октября на питание от генераторов. Частично так и сейчас есть. Давление воды в сети стабильное. Вода есть в многоэтажках до четвертого-пятого этажа. Если есть проблемы - то точечный подвоз воды вчера был организован также