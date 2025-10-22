Частина будинків у Києві залишилася без гарячої води через нічні обстріли: які райони постраждали
Київ • УНН
У Києві через нічні обстріли частина будинків тимчасово залишилася без гарячої води. Проблеми з постачанням спостерігаються у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.
У столиці через нічні обстріли частина будинків тимчасово без гарячої води, передає УНН із посиланям на КМДА.
Деталі
Як повідомили у КМДА, у зв’язку з ворожими атаками на об’єкти критичної інфраструктури частково порушений технологічний процес роботи обладнання.
Це вплинуло на постачання гарячої води для частини будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах
Фахівці "Київтеплоенерго" разом із міськими службами вже працюють над відновленням.
