Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
Київ • УНН
Після нічної масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Міненерго повідомило про початок відновлювальних робіт та закликало до раціонального використання електроенергії.
Аварійні відключення електроенергії після чергової масованої атаки рф на енергетику - у більшості регіонів України, повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація. "Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів", - ідеться у повідомленні.
Споживачів закликали раціонально використовувати електроенергію, це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо
Раніше було відомо про екстрені відключення світла у Києві та 7 областях.
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22.10.25, 07:50 • 15209 переглядiв