Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 22400 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 25656 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 23715 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 25669 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 30249 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 45623 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24366 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 23492 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 24436 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
Екстрені відключення світла запровадили у низці областей України

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Вранці 22 жовтня у низці областей запровадили екстрені відключення електроенергії. Це сталося за вказівкою НЕК "Укренерго".

Екстрені відключення світла запровадили у низці областей України

У низці областей вранці у середу, 22 жовтня, ввели екстрені відключення електроенергії, повідомили в місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.

Деталі

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів", - повідомили у Сумиобленерго.

Зазначається, що у регіоні "о 07:38 додатково застосовано ГАВ для 5 та 6 черг".

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 22 жовтня отримана команда на застосування 4 черг ГАВ", - повідомили у Полтаваобленерго.

За даними Чернігівобленерго, в області 22 жовтня діє "графік погодинних відключень (ГПВ)" обсягом трьох черг одночасно.

росія атакувала енергетичну інфраструктуру України - Міненерго22.10.25, 07:26 • 730 переглядiв

Доповнюється...

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Полтавська область
Чернігівська область
Укренерго