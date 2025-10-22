Екстрені відключення світла запровадили у низці областей України
Київ • УНН
Вранці 22 жовтня у низці областей запровадили екстрені відключення електроенергії. Це сталося за вказівкою НЕК "Укренерго".
У низці областей вранці у середу, 22 жовтня, ввели екстрені відключення електроенергії, повідомили в місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.
Деталі
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів", - повідомили у Сумиобленерго.
Зазначається, що у регіоні "о 07:38 додатково застосовано ГАВ для 5 та 6 черг".
"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 22 жовтня отримана команда на застосування 4 черг ГАВ", - повідомили у Полтаваобленерго.
За даними Чернігівобленерго, в області 22 жовтня діє "графік погодинних відключень (ГПВ)" обсягом трьох черг одночасно.
Доповнюється...