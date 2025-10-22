Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Утром 22 октября в Киеве и по меньшей мере 7 областях ввели экстренные отключения электроэнергии. Это произошло по указанию НЭК "Укрэнерго".
В ряде областей и Киеве утром в среду, 22 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщили в местных облэнерго и энергокомпаниях, пишет УНН.
Известно об экстренных отключениях в Киеве и 7 областях, на Черниговщине - графики.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей", - сообщили в Сумыоблэнерго.
Отмечается, что в регионе "в 07:38 дополнительно применены ГАО для 5 и 6 очередей".
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 22 октября получена команда на применение 4 очередей ГАО", - сообщили в Полтаваоблэнерго.
"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.
"22.10.2025 с 07 час. 31 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - указали в Кировоградоблэнерго.
"На Житомирщине введены аварийные отключения электроэнергии", - указали в Житомироблэнерго.
"По команде НЭК "Укрэнерго" 22 октября с 07:55 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО)", - добавили в Черкассыоблэнерго.
По данным Черниговоблэнерго, в области 22 октября действует "график почасовых отключений (ГПО)" объемом трех очередей одновременно.
