Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
Киев • УНН
Ночью 22 октября Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволят условия безопасности.
В течение ночи, 22 октября, Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом информирует глава Минэнерго Светлана Гринчук, передает УНН.
Всю ночь враг наносил удары по энергетической инфраструктуре страны
"Как только позволят условия безопасности, энергетики приступят к уточнению последствий атаки и восстановительным работам", - добавили в ведомстве.
Напомним
В ночь на 22 октября Киев подвергся ракетной атаке. После взрывов в разных районах города возникли пожары, упали обломки ракет. Городские власти сообщили о привлечении медиков.
В ночь на среду, 22 октября, российская армия атаковала Запорожье. Ранее сообщалось, что в результате обстрела возникли пожары в многоэтажке и частных домах.
Также российские войска атаковали Измаил в Одесской области, повредив энергетическую и портовую инфраструктуру.
Утром 22 октября Россия продолжила атаковать Киев, вызвав многочисленные пожары в разных районах города. В результате атаки погибли люди.