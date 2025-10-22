росія атакувала енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Київ • УНН
Вночі 22 жовтня Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволять безпекові умови.
Протягом ночі, 22 жовтня росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Про це інформує очільниця Міненерго Світлана Гринчук, передає УНН.
Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни
"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - додали у відомстві.
Нагадаємо
У ніч на 22 жовтня Київ зазнав ракетної атаки. Після вибухів у різних районах міста виникли пожежі, впали уламки ракет. Міська влада повідомила про залучення медиків.
У ніч проти середи, 22 жовтня російська армія атакувала Запоріжжя. Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу виникли пожежі у багатоповерхівці та приватних будинках.
Також російські війська атакували Ізмаїл на Одещині, пошкодивши енергетичну та портову інфраструктуру.
Зранку 22 жовтня, росія продовжила атакувати Київ, спричинивши численні пожежі у різних районах міста. Внаслідок атаки загинули люди.