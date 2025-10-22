росія атакувала Ізмаїл: пошкоджена енергетична та портова інфраструктура
Київ • УНН
Російські війська атакували Ізмаїл на Одещині, пошкодивши енергетичну та портову інфраструктуру. Енергопостачання відновлюється, постраждалих немає.
російська армія атакувала місто Ізмаїл на Одещині. Внаслідок авіаудару постраждали об'єкти енергетичної та портової інфраструктури. Про це інформує Ізмаїльська районна державна адміністрація (РДА), передає УНН.
За інформацією оперативного штабу Ізмаїльської РДА: в результаті повітряного нападу на місто Ізмаїл була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура
Зазначається, що енергопостачання міста поступово відновлюється. Оперативний штаб і всі служби Ізмаїльського району працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Вся критична інфраструктура працює. На щастя, обійшлося без постраждалих
"Пожежі оперативно ліквідовано", - додали в адміністрації.
