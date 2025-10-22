Россия атаковала Измаил: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура
Киев • УНН
Российские войска атаковали Измаил в Одесской области, повредив энергетическую и портовую инфраструктуру. Энергоснабжение восстанавливается, пострадавших нет.
российская армия атаковала город Измаил в Одесской области. В результате авиаудара пострадали объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом информирует Измаильская районная государственная администрация (РГА), передает УНН.
По информации оперативного штаба Измаильской РГА: в результате воздушного нападения на город Измаил была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура
Отмечается, что энергоснабжение города постепенно восстанавливается. Оперативный штаб и все службы Измаильского района работают над ликвидацией последствий атаки.
Вся критическая инфраструктура работает. К счастью, обошлось без пострадавших
"Пожары оперативно ликвидированы", - добавили в администрации.
