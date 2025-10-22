Россия атаковала Измаил: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура

российская армия атаковала город Измаил в Одесской области. В результате авиаудара пострадали объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом информирует Измаильская районная государственная администрация (РГА), передает УНН.

- говорится в сообщении.

По информации оперативного штаба Измаильской РГА: в результате воздушного нападения на город Измаил была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура

Отмечается, что энергоснабжение города постепенно восстанавливается. Оперативный штаб и все службы Измаильского района работают над ликвидацией последствий атаки.

Вся критическая инфраструктура работает. К счастью, обошлось без пострадавших