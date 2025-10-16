В Укрэнерго рассказали, как изменилась тактика ударов россиян по энергоструктуре Украины

российские захватчики изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь их главными мишенями являются распределительные станции, пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время Киевского международного экономического форума, сообщает УНН.

Тактика врага в отношении нашей энергетики постоянно меняется. Они учатся и пытаются довести нашу энергетику до состояния, когда она будет непригодна к эксплуатации и не сможет обеспечить потребителей электроэнергией

Он пояснил, что теперь главной мишенью врага являются распределительные станции Укрэнерго.

В начале войны это были попытки погасить энергосистему масштабными атаками на всю энергосистему. За один удар использовались 100 ракет, которые летели на разные подстанции Укрэнерго. Наносили значительные повреждения, но энергосистема стояла. Сейчас все изменилось. Атаки с сентября месяца начались с распределительных подстанций железной дороги, затем дошли до распределительных подстанций Укрэнерго

Зайченко также отметил, что эти удары очень тяжелые и заставили Укрэнерго ввести графики отключений.

Эти атаки были настолько тяжелыми, что даже сейчас в некоторых областях (например Сумской, Черниговской) введены постоянные графики. Люди имеют электроэнергию соответственно по этим графикам