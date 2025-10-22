Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
Киев • УНН
После ночной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Минэнерго сообщило о начале восстановительных работ и призвало к рациональному использованию электроэнергии.
Аварийные отключения электроэнергии после очередной массированной атаки рф на энергетику - в большинстве регионов Украины, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Аварийно-восстановительные работы, как указано, начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. "Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех потребителей", - говорится в сообщении.
Потребителей призвали рационально использовать электроэнергию, это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним
Ранее было известно об экстренных отключениях света в Киеве и 7 областях.
