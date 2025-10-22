Часть домов в Киеве осталась без горячей воды из-за ночных обстрелов: какие районы пострадали
Киев • УНН
В Киеве из-за ночных обстрелов часть домов временно осталась без горячей воды. Проблемы с поставками наблюдаются в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.
В столице из-за ночных обстрелов часть домов временно без горячей воды, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Как сообщили в КГГА, в связи с вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры частично нарушен технологический процесс работы оборудования.
Это повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах
Специалисты "Киевтеплоэнерго" вместе с городскими службами уже работают над восстановлением.
