ГСЧС развернула более 500 "Пунктов несокрушимости" по всей Украине для поддержки людей во время блэкаутов
Киев • УНН
Более 500 "Пунктов несокрушимости" уже работают по всей Украине, обеспечивая людей теплом, горячим чаем, зарядкой для телефонов и местом для отдыха во время возможных отключений электроэнергии, сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий на брифинге, пишет УНН.
Подробности
Мы наращиваем количество мобильных и передвижных пунктов, а стационарные обустраиваем на базе наших подразделений. У нас есть палатки, оборудованные генераторами и тепловыми пушками
По его словам, еще более 500 пунктов находятся в резерве. В то же время он подчеркнул, что только силами Службы принять всех желающих невозможно, поэтому органы местного самоуправления параллельно разворачивают свои пункты.
Особое внимание уделяется прифронтовым регионам: "Здесь Пункты несокрушимости становятся настоящим убежищем и точкой поддержки".
