ГСЧС развернула более 500 "Пунктов несокрушимости" по всей Украине для поддержки людей во время блэкаутов

$41.640.12
48.520.01
ukenru
14:20 • 5968 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 12275 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
12:25 • 6754 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
11:59 • 13505 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 12809 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 14547 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
17 октября, 08:14 • 20666 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 47748 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 28764 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 59310 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб17 октября, 07:12 • 13868 просмотра
Аварийные отключения света охватили Киев и 12 областей - Укрэнерго17 октября, 07:12 • 9642 просмотра
Под Одессой водитель грузовика сбил двух военных возле блокпоста: спасти их не удалось17 октября, 07:36 • 8192 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго17 октября, 07:42 • 28199 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13368 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 47748 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 74487 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 103089 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 70524 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 94595 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13375 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 51381 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 99581 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 76083 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 77235 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал
Financial Times

ГСЧС развернула более 500 "Пунктов несокрушимости" по всей Украине для поддержки людей во время блэкаутов

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Более полутысячи "Пунктов несокрушимости" уже работают по всей Украине, обеспечивая людей теплом, чаем и зарядкой для телефонов. Еще более 500 пунктов находятся в резерве, а органы местного самоуправления также разворачивают свои пункты.

ГСЧС развернула более 500 "Пунктов несокрушимости" по всей Украине для поддержки людей во время блэкаутов

Более 500 "Пунктов несокрушимости" уже работают по всей Украине, обеспечивая людей теплом, горячим чаем, зарядкой для телефонов и местом для отдыха во время возможных отключений электроэнергии, сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Виктор Витовецкий на брифинге, пишет УНН.

Подробности

Мы наращиваем количество мобильных и передвижных пунктов, а стационарные обустраиваем на базе наших подразделений. У нас есть палатки, оборудованные генераторами и тепловыми пушками 

– подчеркнул Витовецкий.

По его словам, еще более 500 пунктов находятся в резерве. В то же время он подчеркнул, что только силами Службы принять всех желающих невозможно, поэтому органы местного самоуправления параллельно разворачивают свои пункты.

Особое внимание уделяется прифронтовым регионам: "Здесь Пункты несокрушимости становятся настоящим убежищем и точкой поддержки".

Как оставаться на связи во время отключений электроэнергии: советы10.10.25, 17:26 • 3134 просмотра

Степан Гафтко

Общество
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина