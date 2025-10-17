ДСНС розгорнула понад 500 "Пунктів незламності" по всій Україні для підтримки людей під час блекаутів
Київ • УНН
Понад пів тисячі "Пунктів незламності" вже працюють по всій Україні, забезпечуючи людей теплом, чаєм та зарядкою для телефонів. Ще понад 500 пунктів знаходяться у резерві, а органи місцевого самоврядування також розгортають свої пункти.
Понад 500 "Пунктів незламності" вже працюють по всій Україні, забезпечуючи людей теплом, гарячим чаєм, зарядкою для телефонів та місцем для відпочинку під час можливих відключень електроенергії, повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький на брифінгу, пише УНН.
Деталі
Ми нарощуємо кількість мобільних і пересувних пунктів, а стаціонарні облаштовуємо на базі наших підрозділів. Маємо намети, обладнані генераторами й тепловими пушками
За його словами, ще понад 500 пунктів знаходяться у резерві. Водночас він підкреслив, що тільки силами Служби прийняти всіх охочих неможливо, тому органи місцевого самоврядування паралельно розгортають свої пункти.
Особлива увага приділяється прифронтовим регіонам: "Тут Пункти незламності стають справжнім прихистком і точкою підтримки".
Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради 10.10.25, 17:26 • 3134 перегляди