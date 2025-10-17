ДСНС розгорнула понад 500 "Пунктів незламності" по всій Україні для підтримки людей під час блекаутів

$41.640.12
48.520.01
ukenru
16:16 • 326 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 6832 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 12976 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 7602 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
11:59 • 13889 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 13082 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 14660 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20741 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 48071 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28798 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг17 жовтня, 07:12 • 14139 перегляди
Аварійні відключення світла охопили Київ та 12 областей - Укренерго17 жовтня, 07:12 • 10078 перегляди
Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось17 жовтня, 07:36 • 8752 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго17 жовтня, 07:42 • 28452 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13722 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 48075 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 74752 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 103336 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 70737 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 94852 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13824 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 51502 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 99687 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 76180 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 77327 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Серіали
Financial Times

ДСНС розгорнула понад 500 "Пунктів незламності" по всій Україні для підтримки людей під час блекаутів

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Понад пів тисячі "Пунктів незламності" вже працюють по всій Україні, забезпечуючи людей теплом, чаєм та зарядкою для телефонів. Ще понад 500 пунктів знаходяться у резерві, а органи місцевого самоврядування також розгортають свої пункти.

ДСНС розгорнула понад 500 "Пунктів незламності" по всій Україні для підтримки людей під час блекаутів

Понад 500 "Пунктів незламності" вже працюють по всій Україні, забезпечуючи людей теплом, гарячим чаєм, зарядкою для телефонів та місцем для відпочинку під час можливих відключень електроенергії, повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький на брифінгу, пише УНН.

Деталі

Ми нарощуємо кількість мобільних і пересувних пунктів, а стаціонарні облаштовуємо на базі наших підрозділів. Маємо намети, обладнані генераторами й тепловими пушками 

– наголосив Вітовецький.

За його словами, ще понад 500 пунктів знаходяться у резерві. Водночас він підкреслив, що тільки силами Служби прийняти всіх охочих неможливо, тому органи місцевого самоврядування паралельно розгортають свої пункти.

Особлива увага приділяється прифронтовим регіонам: "Тут Пункти незламності стають справжнім прихистком і точкою підтримки".

Як залишатися на зв’язку під час знеструмлень: поради 10.10.25, 17:26 • 3134 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна